Нурдильда Ораз Серикулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2004 году окончил КазНУ им. Аль-Фараби по специальности «Журналистика». В 2007 - Карагандинскую академию МВД РК по специальности «Юрист». Проходил обучение по программе «Болашак» в США по специальности «Журналистика».











ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2003 по 2004 годы - Журналист телеканала ЮСА, Алматы. Корреспондент-ведущий казахской редакции «Информбюро» ТРК «31 канал».

С 2004 по 2005 годы - Репортер-аналитик, редактор-ведущий новостей телевидения города Астаны.

С 2005 по 2007 годы - Ведущий-редактор аналитической программы «Apta.kz» акционерного общества «РТРК Казахстан» ТРЦ «Астана».

С 2007 по 2011 годы - Начальник отдела языковой политики и информации Департамента внутренних дел города Астаны.

С 2011 по 2016 годы - Пресс-секретарь Министра, начальник Департамента государственного языка и информации Министерства внутренних дел РК.

С 2016 по 2019 годы - Заместитель Руководителя аппарата Генеральной прокуратуры РК.

С февраля 2019 года - Советник главы МВД, официальный представитель – пресс-секретарь МВД

