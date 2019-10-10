Нурдильда Ораз Серикулы
Советник министра, официальный представитель – пресс-секретарь МВД
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2004 году
окончил КазНУ им. Аль-Фараби по специальности «Журналистика». В 2007 -
Карагандинскую академию МВД РК по специальности «Юрист». Проходил обучение
по программе «Болашак» в США по специальности «Журналистика».
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 2003 по
2004 годы - Журналист
телеканала ЮСА, Алматы. Корреспондент-ведущий казахской редакции «Информбюро»
ТРК «31 канал».
С 2004 по 2005 годы - Репортер-аналитик, редактор-ведущий новостей телевидения города Астаны.
С 2005 по 2007 годы - Ведущий-редактор аналитической программы «Apta.kz» акционерного общества «РТРК Казахстан» ТРЦ «Астана».
С 2007 по 2011 годы - Начальник отдела языковой политики и информации Департамента внутренних дел города Астаны.
С 2011 по 2016 годы - Пресс-секретарь Министра, начальник Департамента государственного языка и информации Министерства внутренних дел РК.
С 2016 по 2019 годы - Заместитель Руководителя аппарата Генеральной прокуратуры РК.
С февраля 2019 года - Советник главы МВД, официальный представитель – пресс-секретарь МВД