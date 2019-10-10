Нурдаулетов Гизат Дауренбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1986), юрист.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1987 по 1990 годы – юрист колхоза.

С 1990 по 1996 годы – работа в органах прокуратуры.

В 1996-1997 годы – работа в органах Государственного следственного комитета Республики Казахстан.

С 1997 по 2007 годы – работа в органах Комитета национальной безопасности Республики.

С 2007 по 2017 годы – начальник Департамента Комитета национальной безопасности Алматинской области.

С июля 2017 года – первый заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан.

Генерал-майор национальной безопасности (с 06.05.2013).