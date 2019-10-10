Нуралиев Абдалы Токбергенович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1981 году окончил Жамбылский технологический институт по специальности инженер-механик.

Кандидат технических наук.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1982-1983 годы - мастер Жаксынского элеватора Торгайской области ;

1983-1987 годы – главный инженер, директор Шелгашинского элеватора;

1987-1989 годы – директор Шелгашинского, Державинского элеваторов, главный инженер Краснознаменного элеватора;

1989-1996 годы - директор Бурненского хлебоприемного предприятия Жуалынского района Жамбылской области;

1996-2001 годы – президент акционерного общества «Алтын Дан» Жуалинского района Жамбылской области;

2001-2003 годы – заместитель акима Жуалинского района Жамбылской области;

2003-2007 годы – аким Байзакского района Жамбылской области;

2007-2012 годы – аким района им. Турара Рыскулова Жамбылской области;

2012-2015 годы – начальник управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области.

Награжден государственными наградами Республики Казахстан: В 1999 году Орденом «Курмет», медалями: «10 лет Независимости Республики Казахстан», «10 лет Конституции Казахстана», «10 лет Астане».