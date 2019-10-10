Нурабаев Жомарт Досанкулович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1993 г. окончил Казахскую Государственную Академию Управления

по специальности «экономика»;

В 2009 году – Казахский Национальный Педагогический Университет им. Абая

по специальности «юриспруденция».

ОПЫТ РАБОТЫ:

1993 - 1995 годы - специалист, налоговый инспектор, старший налоговый инспектор Главной налоговой инспекции Министерства финансов Республики Казахстан;

1995 -1999 годы – Начальник отдела, начальник Управления Налогового комитета по г. Алматы;

1999 - 2000 годы - заместитель председателя НК по Жетысускому району города Алматы;

2000 год - заместитель председателя НК по Алмалинскому району города Алматы; заместитель председателя НК по Медеускому району города Алматы;

2000-2003 годы - финансовый директор ТОО «ТрансОйлИнвестментс», директор ТОО «Евразия Грэйн», директор ТОО «Каскор Консалтинг», директор ТОО «Самал Инвест»;

С мая 2003 по сентябрь 2005 года - финансовый директор ТОО «Фирма» АЛМЭКС»;

2005-2007 годы – финансовый директор АО «Холдинговая группа «Алмэкс»;

2007 - 2012 годы - заместитель председателя правления АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС»;

С декабря 2012 года - председатель правления акционерного общества «Холдинговая группа «АЛМЭКС»;

С апреля 2014 года - досрочно прекратил полномочия члена совета директоров, председателя правления и избран заместителем председателя правления АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС».

Прочие должности:

2003-2004 годы - член совета директоров ОАО «Химфарм»;

2005-2007 годы - член совета директоров АО «Международный Аэропорт Алматы»;

С апреля 2007 года - член совета директоров АО «АЛМЭКС» Эссет Менеджмент»;

С декабря 2012 - член совета директоров АО «Народный Банк Казахстана.

Семья: жена - Нурабаева (Умбетова) Карлыгаш Есеркегеновна. Имеет троих детей: сын - Мухамедияр (1995 г.р.); дочери - Асел (1998 г.р.), Алел (2005 г.р.)