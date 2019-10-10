Нурабаев Базарбай Канаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1980 году окончил Кызыл-Ординский политехникум;

В 1986 году - Саратовский институт механизации сельского хозяйства;

В 1994 году - Казахский национальный технический университет, техник-механик, инженер-механик.

Кандидат технических наук, тема диссертации: «Разработка технологии получения и испытание ингибирующих составов на базе полифосфатов и композиции энергоаккумулирующих веществ в процессе нефтедобычи» (1988);

Академик Академии социальных наук Республики Казахстан;

Член-корреспондент Инженерной академии Республики Казахстан.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1977 год - слесарь гаража;

1986-1987 годы - старший гидротехник совхоза;

В 1987 году - преподаватель Кызыл-Ординского филиала Джамбульского гидромелиоративно-строительного института;

1987-1989 годы - инженер, начальник отдела нефтегазодобывающего управления «Кумкольнефть»;

1990-1993 годы - директор Кумкольской базы производственно-технического обслуживания и комплектации оборудования;

1993-1997 годы - начальник управления ПО «Южнефтегаз;

1997-1998 годы - директор ТОО «Яксарт-Петролеум»;

1998-2000 годы - начальник отдела Таможенного комитета Республики Казахстан, заместитель начальника Центральной энергетической таможни, начальник отдела ТК МГД Республики Казахстан, исполняющий обязанности начальника, начальник Центральной энергетической таможни;

2000-2002 годы - директор республиканского государственного предприятия «Главное диспетчерское управление нефтедобывающей промышленности»;

2003-2012 годы - генеральный директорТОО «Projekt Construction Services»;

2006-2012 годы - директор ТОО «Устюрт Мунай», директор ТОО «Тандай Петролеум»;

2012-2014 годы - Председатель Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан;

С августа 2014 года - Председатель Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.