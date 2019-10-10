Нукенов Кайрат Темиршотович
Аким города Павлодар
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию, экономист-менеджер.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Рабочий отделения № 2 совхоза «Железинский» Железинского района;
Экспедитор треста «Павлодаржилстрой»;
1992-1997 годы - заместитель директора по коммерции малого предприятия «Капитал», директор ПТ «Марат и компания-2»;
1997-2010 годы - директор ряда предприятий города Павлодара;
С января по октябрь 2012 года - председатель социально-предпринимательской корпорации «Нукер»;
2012-2013 годы - аким Железинского района Павлодарской области;
2014-2016 годы - аким города Аксу Павлодарской области;
С апреля 2016 года по июль 2019 года - аким города Экибастуз.
С 10 июля 2019 года - аким города Павлодар.