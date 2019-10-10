Нукенов Кайрат Темиршотович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию, экономист-менеджер.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Рабочий отделения № 2 совхоза «Железинский» Железинского района;

Экспедитор треста «Павлодаржилстрой»;

1992-1997 годы - заместитель директора по коммерции малого предприятия «Капитал», директор ПТ «Марат и компания-2»;

1997-2010 годы - директор ряда предприятий города Павлодара;

С января по октябрь 2012 года - председатель социально-предпринимательской корпорации «Нукер»;

2012-2013 годы - аким Железинского района Павлодарской области;



2014-2016 годы - аким города Аксу Павлодарской области;

С апреля 2016 года по июль 2019 года - аким города Экибастуз.

С 10 июля 2019 года - аким города Павлодар.