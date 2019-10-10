Нухулы Алтынбек

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил с отличием в 1984 году химический факультет КазГУ.

1990 год – защита кандидатской диссертации по специальности «физическая химия».

1993 год – присвоение ученого звания доцента по специальности «химия».

1995 год – защита докторской диссертации по специальности «физическая химия».

1998 год – присвоение ученого звания профессора по специальности «химия».



В 2010 году избран академиком Международной академии инженерных наук (г.Москва), академиком Национальной инженерной академии наук (г.Алматы), академиком Казахстанской национальной академии естественных наук (г.Астана).

ОПЫТ РАБОТЫ:

1984-1996 годы - лаборант, стажер-исследователь (г.Иваново, Россия), аспирант, ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор кафедры физической химии и электрохимии КазГУ им. аль-Фараби (г.Алматы);

1996-1997 годы - главный специалист отдела нефтехимии Главного управления микроэкономической политики Министерства экономики (г.Алматы);

1997-1999 годы - заведующий лабораторией «Термодинамика и кинетика гомогенных и гетерогенных процессов», профессор КазГУ им. аль-Фараби (г.Алматы);

1999-2000 годы - главный специалист отдела государственных стандартов и нормативной базы Департамента высшего образования и науки МОН РК (г.Астана);

2000-2001 годы - начальник отдела аттестации вузов Министерства образования и науки Республики Казахстан (г.Астана);

2001-2003 годы - проректор по научной работе и международным связям Павлодарского государственного университета им.С.Торайгырова (г.Павлодар);

2003-2004 годы - ректор Многопрофильного гуманитарно-технического университета (г.Караганда);

2004-2007 годы - ректор Инновационного Евразийского университета (г.Павлодар);

2007-2008 годы - ректор Павлодарского государственного педагогического института (г.Павлодар);

2009-2010 годы - заместитель председателя Комитета науки МОН РК (г.Астана);

2010-2016 годы - заведующий сектором Отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-Министра (г.Астана);

С декабря 2016 года - ректор Павлодарского государственного педагогического института.

Награжден нагрудными знаками «Почетный работник образования Республики Казахстан» (2001 г.), «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан» (2004 г.), Благодарственным письмом Президента Республики Казахстан (2005 г.), Почетными грамотами Акима Павлодарской области (2006 г.), Павлодарского областного маслихата (2005 г.) и Павлодарского городского маслихата (2005 г.).

В 2007 г. присуждена премия имени К.И.Сатпаева первой степени за лучшее научное исследование по естественным наукам.

Награжден юбилейной медалью «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011г.).

Источник фото: сайт ppi.kz.



