Нугербеков Серик Нугербекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1984 году окончил Карагандинский кооперативный институт, экономист-организатор.

Доктор экономических наук.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1984-1986 годы - экономист Каркаралинского общепита, секретарь комитета комсомола Каркаралинского зооветтехникума;

1986-1991 годы - второй секретарь Каркаралинского районного комитета ЛКСМ Казахстана, начальник Каркаралинского агентства АТП «Караганда Трансагентство», инструктор райкома профсоюзов Каркаралинского районного комитета работников профсоюза агропромышленного комитета;

1991-1998 годы - менеджер АО «Алтын Эмель», директор фирмы «Уголь-экспорт» Казахстанского республиканского внешне-экономического предприятия «Казпромэкспорт», вице-президент Государственной внешнеэкономической корпорации «Казыбек» (Алматы);

1998-2000 годы - заместитель директора филиала Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» (Астана);

2000-2002 годы - начальник областного финансового управления Карагандинской области;

2002-2005 годы - директор департамента финансового регулирования Министерства транспорта и коммуникации Республики Казахстан;

2005-2007 годы - председатель Совета директоров ТОО «Еснур и К»;

2007-2009 годы - президент АО «Институт экономических исследований»;

2009-2012 годы - заведующий отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан;

2012-2015 годы - депутат Сената Парламента РК;

С сентября 2015 года - член Счетной палаты РК по контролю за исполнением республиканского бюджета.