Нугербеков Серик Нугербекович
Член Счетной палаты РК по контролю за исполнением республиканского бюджета
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1984 году окончил Карагандинский кооперативный институт, экономист-организатор.
Доктор экономических наук.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1984-1986 годы - экономист Каркаралинского общепита, секретарь комитета комсомола Каркаралинского зооветтехникума;
1986-1991 годы - второй секретарь Каркаралинского районного комитета ЛКСМ Казахстана, начальник Каркаралинского агентства АТП «Караганда Трансагентство», инструктор райкома профсоюзов Каркаралинского районного комитета работников профсоюза агропромышленного комитета;
1991-1998 годы - менеджер АО «Алтын Эмель», директор фирмы «Уголь-экспорт» Казахстанского республиканского внешне-экономического предприятия «Казпромэкспорт», вице-президент Государственной внешнеэкономической корпорации «Казыбек» (Алматы);
1998-2000 годы - заместитель директора филиала Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» (Астана);
2000-2002 годы - начальник областного финансового управления Карагандинской области;
2002-2005 годы - директор департамента финансового регулирования Министерства транспорта и коммуникации Республики Казахстан;
2005-2007 годы - председатель Совета директоров ТОО «Еснур и К»;
2007-2009 годы - президент АО «Институт экономических исследований»;
2009-2012 годы - заведующий отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан;
2012-2015 годы - депутат Сената Парламента РК;
С сентября 2015 года - член Счетной палаты РК по контролю за исполнением республиканского бюджета.