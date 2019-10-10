Ногаев Нурлан Аскарович
Аким Атырауской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Московскую государственную академию нефти и газа им. И. Губкина, Казахскую государственную академию управления, Московский государственный институт «Университет международных отношений» МИД России, по специальности – горный инженер, экономист-международник, мастер делового администрирования, владеет русским, турецким, английским языками.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал электромонтером станции Кандагач г. Октябрьска Актюбинской области;
1993 –1995 годы – старший эксперт по нефтепродуктам, начальник отдела, генеральный директор ТОО «Гили - Паскер», г. Москва;
1995–1996 годы – заместитель генерального директора малого предприятия «Отрар Лтд», г Алматы;
1996-2006 годы – инженер по маркетингу, начальник отдела маркетинга, продаж нефти и нефтепродуктов, генеральный директор ТОО «Казахтуркмунай»;
С февраля по август 2006 года был исполнительным директором АО «Национальная компания «КазМунайГаз»;
С августа 2006 года работал директором Департамента нефтяной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан;
2007-2011 годы – замакима Западно-Казахстанской области, курирующий вопросы
экономики, финансов и нефтегазового сектора;
2012-2016 годы - аким Западно-Казахстанской области;
С 26 марта 2016 года - аким Атырауской области.