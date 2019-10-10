Ногаев Нурлан Аскарович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Московскую государственную академию нефти и газа им. И. Губкина, Казахскую государственную академию управления, Московский государственный институт «Университет международных отношений» МИД России, по специальности – горный инженер, экономист-международник, мастер делового администрирования, владеет русским, турецким, английским языками.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал электромонтером станции Кандагач г. Октябрьска Актюбинской области;

1993 –1995 годы – старший эксперт по нефтепродуктам, начальник отдела, генеральный директор ТОО «Гили - Паскер», г. Москва;

1995–1996 годы – заместитель генерального директора малого предприятия «Отрар Лтд», г Алматы;

1996-2006 годы – инженер по маркетингу, начальник отдела маркетинга, продаж нефти и нефтепродуктов, генеральный директор ТОО «Казахтуркмунай»;

С февраля по август 2006 года был исполнительным директором АО «Национальная компания «КазМунайГаз»;

С августа 2006 года работал директором Департамента нефтяной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан;

2007-2011 годы – замакима Западно-Казахстанской области, курирующий вопросы экономики, финансов и нефтегазового сектора;



2012-2016 годы - аким Западно-Казахстанской области;



С 26 марта 2016 года - аким Атырауской области.











