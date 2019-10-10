Ниязов Галымжан Мукырович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2000-м году закончил Казахский Национальный политехнический университет им. К. Сатпаева по специальности«Полиграфические машины и автоматизированные комплексы».

В 2008 году окончил Актауский государственный университет им. Ш. Есенова по специальности«Промышленное, гражданское строительство и городское хозяйство».

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1990 по 1991 год работал автослесарем, водителем автотранспорта предприятия АТП-1 города Шевченко.(1990−1991);

С 1991 по 2002 год руководил рядом коммерческих организаций в сфере нефти и строительства.

С 2002 по 2006 год занимал должность главного менеджера производства, ведущего специалиста отдела аудита и экспертизы лицензионных документов Мангистауского областного филиала АО «Национальный центр Құрылысконсалтинг»(бывший РГП«Центр государственного лицензирования строительства» Комитета строительства министерства индустрии и торговли РК).

С 2006 по 2008 год работал главным специалистом отдела лицензии Управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области.

С 2008 по 2012 годы занимал пост главного специалиста отдела строительства, главного специалиста отдела государственных закупок, заместитель руководителя Управления строительства Мангистауской области.

С 2013 по 2014 год руководил отделом строительства, был заместителем руководителя Управления строительства Кызылординской области.

С августа 2014 года по март 2016 года работал руководителем Управления государственных закупок Кызылординской области.

С марта 2016 года возглавлял один из департаментов ТОО«СК-Фармация».

23 ноября 2017 года назначен акимом города Актау