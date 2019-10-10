Нигметов Артур Сагидоллаулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

в 2007 году окончил Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова по специальности«история и политология», а в 2010 году получил степень бакалавра юриспруденции Казахстанского университета инновационных и телекоммуникационных систем.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С сентября по декабрь 2007 года работал преподавателем кафедры социально-политических дисциплин Центрально-Азиатского университета.

В январе-октябре 2008 года был редактором службы новостей, автором и ведущим телепередач уральского телеканала ТДК-42.

С декабря 2008 года по декабрь 2012 года — корреспондент, радиоведущий, руководитель службы PR в Представительстве медиакорпорации RFE/RL Inc. в Казахстане.

В январе-августе 2013 года — главный эксперт ГУ «Назарбаев Центр».

С ноября 2014 по август 2015 года — внештатный советник Института общественной политики НДП«Нур Отан».

С января 2014 по август 2015 года — управляющий партнер Коммуникационной группыSmart Advice.

С января 2015 по июль 2016 года — директор частного фонда«Центр медийных технологий».

С августа 2016 по май 2017 года — советник акима Кызылординской области по общественно-политическим вопросам и информационной политике.

12 мая 2017 года был назначен на должность директора СЦК.

Фото: kazinform