Нигматулин Нурлан Зайруллаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1984 году - окончил Карагандинский политехнический институт – инженер-механик;

В1989 году - высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ – политолог.

Кандидат исторических наук, тема диссертации: «Роль молодежи Казахстана в осуществлении демократических преобразований в республике (1991-1995)», (1997).

Доктор политических наук, тема диссертации: «Приоритеты экономической и социальной политики государства в контексте рыночной трансформации казахстанского общества: политологический анализ» (2001).

ОПЫТ РАБОТЫ:

1984-1985 годы – инженер, начальник автоколонны ПО «Карагандаоблгаз»;

1985-1990 годы – первый секретарь Ленинского райкома города Караганда, заместитель заведующего отделом комсомольских организаций ЦК ЛКСМ Казахстана, секретарь, первый секретарь Карагандинского обкома ЛКСМ Казахстана;

1990-1993 годы – председатель Комитета молодежных организаций Казахстана;

1993-1995 годы – президент казахстанско-американского совместного предприятия «Тенгри»;

1995-1999 годы – государственный инспектор, заместитель заведующего организационно-контрольным отделом Администрации президента Республики Казахстан;

1999-2002 годы – заместитель акима города Астаны;

2000-2002 годы – председатель Астанинского городского филиала партии «Отан»;

2002-2004 годы – вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

С апреля по июнь 2004 годы – руководитель центрального аппарата партии «Отан»;

2002-2003 годы – член совета директоров ЗАО «Национальные инновационные технологии», председатель совета директоров АО «Международный аэропорт Астана», член Совета директоров ЗАО «Национальные информационные технологии», председатель Совета директоров авиакомпании «Air Astana»;

В 2003 году – председатель Совета директоров ОАО «Казахтелеком»;

Октябрь 2002- апрель 2003 года, август 2003-март 2005 года – председатель совета директоров ЗАО «Air Kazakhstan»;

2002–2003 годы – член совета директоров ОАО «Казахтелеком»;

2003-2004 годы – член совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;

2004-2005 годы – начальник управления организационно-контрольной работы и кадровой политики – заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан;

2005-2006 годы – заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан;

2006-2009 годы – аким Карагандинской области;

2009-2012 годы – первый заместитель председателя Народно-Демократической партии «Нур Отан»;

С 2012 года – член Совета Безопасности Республики Казахстан;

С апреля 2013 года – председатель Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС;

С 2009 года – член Бюро Политсовета НДП «Нур Отан».

Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва по партийному списку Народно-Демократической партии «Нур Отан» (07.12.2011); Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва (с 18.01.2012).

2012-2014 годы - председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва;

22 октября 2014 года Указом главы государства возложено временное исполнение обязанностей государственного секретаря Республики Казахстан;



С 3 апреля 2014 года - руководитель Администрации Президента РК;

С 4 мая 2015 года - указом Президента переназначен руководителем Администрации Президента Республики Казахстан.

С 21 июня 2016 года - Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан;



С 22 июня 2016 года - в результате голосования депутаты мажилиса единогласно поддержали кандидатуру Нурлана Нигматулина на пост председателя мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Награжден орденами «Құрмет» (2004), «Барыс» 2 степени (2009), медалями «10 лет Конституции Республики Казахстан» (2006), «10 лет Астане» (06.2008), «20 лет Независимости Республики Казахстан».

Семья: жена – Баймурзаева Венера Хамитовна, дети – Нуржан (1988 г.р.), Нурхан (1993 г.р.), Мади (2003 г.р.), братья – Нигматуллин Ерлан Зайруллаевич, Нигматуллин Аргын Зайруллаевич, Нигматуллин Арын Зайруллаевич.