Нигматулин Ерлан Зайруллаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1983 году окончил Карагандинский кооперативный институт, экономист;

Российско-Казахстанский современный гуманитарный университет, юрист.

Кандидат экономических наук, тема диссертации: «Приоритеты инвестиционной политики Казахстана в условиях глобализации и кризисности мировой экономики» (1999).



ОПЫТ РАБОТЫ:

1983-1984 годы - ревизор управления торговли Джезказганского облисполкома;

1984-1991 годы - заместитель директора, директор Джезказганского треста столовых и ресторанов, директор торгово-закупочной базы областного управления торговли;

1991-1993 годы - начальник отдела рабочего снабжения НПО «Джезказганцветмет», директор Балхашского горторга;

1993-1995 годы - директор торгового дома «Ер-Канат»;

1995-1999 годы - генеральный директор ТОО «Импульс»;

Выборные должности, депутатство:



1999-2004 годы - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан второго созыва;

2004-2007 годы -депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан третьего созыва, Председатель Комитета по вопросам экологии и природопользованию, член депутатской группы по народонаселению и развитию «Отбасы», член депутатской группы «Ауыл»;

2007-2011 годы - председатель Комитета по вопросам экологии и природопользованию;

2011-2015 годы - депутат Сената Парламента РК, Член Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.















