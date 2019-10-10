Ни Алексей Геннадьевич
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ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1983 году окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт по специальности«инженер-гидротехник»;
В 1983 году окончил тренерский факультет Казахского государственного института физической культуры.
ОПЫТ РАБОТЫ:
В 1984 году —
тренер по тяжелой атлетике ДЮСШ города Джамбула;
В 1986 году — тренер по тяжелой атлетике ДСО«Буревестник» города Алма-Аты;
В 1988 году — тренер по тяжелой атлетике СКА-12 г. Алма-Аты;
В 1990 году — старший тренер юношеской команды Республики Казахстан по тяжелой атлетике;
С 1994 по 2016 год — главный тренер сборной Казахстана по тяжелой атлетике;
В ноябре 2016 году - покинул по собственному желанию пост главного тренера национальной сборной Республики Казахстан по тяжелой атлетике.
Награды и звания: воинское звание — старший лейтенант в запасе. За успехи в тренерской работе награжден двумя орденами: «Барыс» I степени и «Курмет». Почетный гражданин Алматинской области(2012).
Источник фото сайт wfrk.kz