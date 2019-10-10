Назханов Тимур Кузекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Закончил Киевский госуниверситет, Высшую школу права «Адилет», кандидат исторических наук, бакалавр юриспруденции.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Работал в Казахском национальном техническом университете в 1987-1998 годы, пройдя путь от преподавателя до доцента кафедры политологии.

Занимался изданием журнала «Малый бизнес Казахстана», газеты «БОСС» в Издательском доме «БИКО».

Имеет опыт работы в общественных организациях. Так, 6 лет былисполнительным директором, директором алматинского офиса Ассоциации «Форум предпринимателей Казахстана».

В Независимой Ассоциации предпринимателей РК с 2006 года. Главный редактор «Независимой газеты».

Направления работы: связь с общественностью: СМИ, госорганы, международные организации. Работа по грантовым проектам ЮСАИД, ЕС, ОБСЕ. Организация круглых столов, конференций, пресс-конференций. Координация деятельности филиалов НАП.

Участвовал в качестве координатора, эксперта 20 проектов с участием бизнес - ассоциаций, международных организаций.