Назарбаева Дарига Нурсултановна

ОБРАЗОВАНИЕ:

1980-1983 годы - исторический факультет Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова;

1983-1985 годы – окончила исторический факультет КазГУ им. С.М. Кирова;

1985-1987 годы – стажер-исследователь исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова;

1987-1990 годы - аспирант МГУ им. М.В.Ломоносова.

Доктор политических наук, кандидат исторических наук.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1992-1994 годы - вице-президент Детского благотворительного фонда «Бобек»;

1994-1995 годы - вице-президент Республиканской корпорации «Телевидение и радио Казахстана» - директор Национального телевизионного информационного агентства «Хабар»;

1995-1998 годы - генеральный директор Республиканского Государственного предприятия Агентство «Хабар»;

1998-2001 годы - президент ЗАО «Агентство «Хабар»;

2001-2004 годы - председатель Совета директоров ЗАО «Агентство «Хабар»;

2007-2012 годы - директор Фонда Первого Президента Республики Казахстан;

2007-2010 годы - член Совета директоров АО «Нурбанк»;

2012 год - депутат и возглавила комитет мажилиса по социально-культурному развитию;

2014-2015 годы - вице-спикер мажилиса парламента Республики Казахстан и руководитель парламентской фракции партии "Нур Отан";

С сентября 2015 года по сентябрь 2016 года - заместитель премьер-министра Республики Казахстан;

С 13 сентября 2016 года - назначена депутатом сената Парламента;

16 сентября 2016 года - возглавила Комитет сената Казахстана по международным делам, обороне и безопасности.

16 ноября 2017 года - возглавила Общественный совет МИД РК.

С 20 марта 2019 года - спикер Сената Парламента РК.

Фото с сайта presidentfoundation.kz











