Наурзбеков Бахытжан Асанович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2005 году окончил Алматинский технологический университет, в 2008 году – Казахскую академию транспорта и коммуникаций им. М. Тынышбаева, в 2014 году – университет "Туран".



ОПЫТ РАБОТЫ:

Свою трудовую деятельность начал в 2005 году со специалиста отдела развития сферы услуг Департамента предпринимательства и промышленности Алматы.

В 2005-2016 годы - работал начальником отдела развития торговли Департамента предпринимательства и промышленности, руководителем отдела по развитию предпринимательства и промышленности аппарата акима Бостандыкского района, руководителем отдела по развитию предпринимательства и промышленности аппарата акима Медеуского района.

С 2016 по 2018 год - работал заместителем акима Медеуского района.

С 2018 по 2019 год - являлся руководителем управления предпринимательства и инвестиций города Алматы.

С сентября 2019 года - руководитель Управления градостроительного контроля города Алматы.