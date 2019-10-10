Нарымбетов Бакытжан Хаберович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2007 году окончил факультет философии и политологии Казахского национального университета им. аль-Фараби, в 2012 году — Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан. Магистр социальных наук.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2007 по 2013 год — работал в неправительственных организациях.

С 2013 по 2014 год — главный инспектор, руководитель отдела информационно-аналитической работы и международного сотрудничества аппарата акима г. Уральска.

С 2014 по 2016 год — руководитель Уральского городского отдела внутренней политики; главный инспектор отдела организационно-инспекторской работы, руководителем отдела стратегического развития аппарата акима Западно-Казахстанской области.

С 2017 по 2018 год — руководитель Управления внутренней политики Западно-Казахстанской области.

С 29 марта 2018 года - Заместитель председателя Комитета гражданского общества