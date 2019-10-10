Налибаев Нурлыбек Машбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1997 году окончил Казахский государственный аграрный университет, специальность - экономист-менеджер, в 2003 году Казахский гуманитарный юридический университет. Юрист, кандидат экономических наук.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1997 по 1998 годы - эксперт нефти и нефтепроизводства в ТОО «Казахойл-коммерция».

С 1998 по 2002 годы - заместитель директора, исполнительный директор, директор ТОО «Булак», «Стандарт Трейд», «Стандарт Ойл Бейс», «Стандарт Ойл», «Стандарт Ойл Трейдинг», «Стандарт Газ».

В 2002 году – директор Кызылординского филиала МАО «Харрикейн Ойл Продактс».

С 2002 по 2004 годы - генеральный директор ТОО «Кызылорда Мунай Сервис».

С 2004 по 2005 годы - директор филиала ТОО «Торговый Дом «ПетроКазахстан».

С 2005 по 2007 годы – заместитель, первый заместитель акима города Кызылорды.

С 2007 по 2008 годы - руководитель аппарата акима Кызылординской области.

С 8 ферваля 2008 года по 13 февраля 2013 года - аким Шиелийского района.



С 13 февраля 2013 года распоряжением акима Кызылординской области К. Кушербаева назначен акимом города Кызылорды.



Награжден орденом «Курмет» (2011 г.), медалью «20-летия Независимости Казахстана» (2011 г.).

