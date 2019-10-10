Налибаев Максут Ибрайханович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1983 году окончил Кызыл-Ординский филиал Джамбульского гидромелиоративно-строительного института по специальности инженер-гидротехник;

В 1988 году - Саратовские высшие курсы Министерства внутренних дел СССР;

В 1995 году Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1983-1988 годы - инженер треста «Кызылордаремводстрой». Слушатель курсов Министерства внутренних дел;

1988-1995 годы - оперуполномоченный, старший оперуполномоченный по особо важным делам, начальник отделения, заместитель начальника, начальник отдела управления внутренних дел Кызыл-Ординской области;

1995-1997 годы - начальник отдела Управления Государственного следственного комитета Кызылординской области;

1997-2005 годы - начальник отдела управления налоговой полиции Кызылординской области. Начальник Кызылординского городского отдела внутренних дел. Заместитель начальника управления налоговой полиции Кызылординской области. Начальник управления налоговой полиции-департамента финансовой полиции-департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Кызылординской области;

2005-2007 годы - начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Карагандинской области. Начальник департамента по раскрытию и предупреждению дел о коррупции Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Республики Казахстан. Начальник информационно-аналитического департамента Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью;

2007-2011 годы - начальник территориального управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, председатель Дисциплинарного совета в Кызылординской области;

2011-2012 годы - начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Акмолинской области;

2012-2014 годы - начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Жамбылской области;

2014-2016 годы - руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Мангистауской области;

С июня 2016 года - руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Южно-Казахстанской области.

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