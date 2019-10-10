Налибаев Максут Ибрайханович
Руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Южно-Казахстанской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1983 году окончил Кызыл-Ординский филиал Джамбульского гидромелиоративно-строительного института по специальности инженер-гидротехник;
В 1988 году - Саратовские высшие курсы Министерства внутренних дел СССР;
В 1995 году Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1983-1988 годы - инженер треста «Кызылордаремводстрой». Слушатель
курсов Министерства внутренних дел;
1988-1995 годы - оперуполномоченный, старший оперуполномоченный по особо важным делам, начальник отделения, заместитель начальника, начальник отдела управления внутренних дел Кызыл-Ординской области;
1995-1997 годы - начальник отдела Управления Государственного следственного комитета Кызылординской области;
1997-2005 годы - начальник отдела управления налоговой полиции Кызылординской области. Начальник Кызылординского городского отдела внутренних дел. Заместитель начальника управления налоговой полиции Кызылординской области. Начальник управления налоговой полиции-департамента финансовой полиции-департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Кызылординской области;
2005-2007 годы - начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Карагандинской области. Начальник департамента по раскрытию и предупреждению дел о коррупции Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Республики Казахстан. Начальник информационно-аналитического департамента Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью;
2007-2011 годы - начальник территориального управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, председатель Дисциплинарного совета в Кызылординской области;
2011-2012 годы - начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Акмолинской области;
2012-2014 годы - начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Жамбылской области;
2014-2016 годы - руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Мангистауской области;
С июня 2016 года - руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Южно-Казахстанской области.
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