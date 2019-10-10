Нагаспаев Ерсаин Каиргазиевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2001 году окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова, экономист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

2001-2002 годы - ведущий специалист аппарата акима города Темиртау;

2002-2003 годы - атташе Комитета по инвестициям, атташе Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

2003-2006 годы - атташе, третий секретарь Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации;

2006-2007 годы - начальник отдела, заместитель директора департамента транспортной политики и международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

2007-2009 годы - заместитель руководителя, руководитель аппарата РГП «Актауский морской международный торговый порт»;

2009 год - заместитель директора департамента административной работы и государственной работы и государственных закупок Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

С апреля по ноябрь 2009 года - советник заместителя премьер-министра Республики Казахстан;

2009-2010 годы - заместитель акима района имени Казыбек би города Караганды;

2010-2011 годы - советник акима Карагандинской области;

2011-2013 годы - аким города Шахтинска Карагандинской области;

2013-2014 годы - заместитель акима города Астаны;

С декабря 2012 года - председатель правления АО «СПК «Астана».