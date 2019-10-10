Надырбаев Акбатыр Алуадинович

ОБРАЗОВАНИЕ:

· Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина

Специальность «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых»

ОПЫТ РАБОТЫ:

· Геолог экспедиции, заместитель руководителя центрального государственного органа (1980-1993);

· Начальник Западно-Казахстанского территориального геологического управления (1993-1994);

· Начальник Каргалинской геологоразведочной экспедиции, директор АО «Актобегеология», «Зерттеу» (1994-1996);

· Главный геолог Актюбинской ГСЭ АО «Запрудгеология» (1996-1999);

· Заместитель руководителя Западно-Казахстанского межрегионального Департамента геологии и недропользования «Запказнедра» (1999-2008);

· Руководитель Западно-Казахстанского межрегионального Департамента геологии и недропользования «Запказнедра» Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (2008-2012);

· Заместитель председателя Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (01.08.2012);

· Заместитель председателя Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (18.08.2014-06.2017);

· Председатель Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (с 06.2017)