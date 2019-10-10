Набиров Рустам Азизович
Первый заместитель председателя АФК
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил КазГУ им. аль-Фараби по специальности
«Международные экономические отношения»;
Получил диплом МВА университета Эмори, США
(стипендиат президентской программы «Болашак»).
ОПЫТ РАБОТЫ:
В 2001-2004 годы - работал кредитным аналитиком ЗАО «ДАБ «АБН АMPО Банк Казахстан»;
2004-2005 годы- начальник отдела анализа департамента проектного финансирования АО «Казкоммерцбанк»;
2005-2010 годы - возглавлял различные подразделения, связанные с кредитованием корпоративных клиентов АО «Казкоммерцбанк»;
2010-2016 годы - директор департамента риск-менеджмента АО «Казкоммерцбанк»;
С апреля по декабрь 2016 года - первый заместитель председателя АФК;
С января 2017 года - ВРИО председателя Ассоциации финансистов Казахстана.
Удостоен государственной награды – медали «20-летие независимости Республики Казахстан».
Фото с сайта ru.kkb.kz