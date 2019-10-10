Набиев Аскарбек Рамазанулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

Выпускник Казахской государственной академии управления (экономист).



ОПЫТ РАБОТЫ:

В 1997 году пришел в АО «Казкоммерцбанк» (г. Алматы), где работал на должности экономиста отдела локальных рисков, начальника отдела анализа и прогнозирования, главного специалиста сектора анализа и прогнозирования, начальника Управления финансового анализа;

2002-2007 годы - директор департамента финансового контроля АО «Казкоммерцбанк»;

С 2007 года назначен на должность управляющего директора – члена правления АО «Казкоммерцбанк», курирует финансовый блок банка;

С апреля 2014 года решением совета директоров АО «БТА Банк» назначен на должность управляющего директора – члена правления АО «БТА Банк», курировал финансовый блок банка;

С 31 марта 2015 года был назначен временно исполняющим обязанности председателя правления АО «БТА Банк»;

С 8 апреля 2015 года назначен на должность председателя правления АО «БТА Банк»;

С апреля 2016 года - вышел из состава правления «Казкоммерцбанка» по собственному желанию.

Женат, имеет сына.