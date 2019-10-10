Мырзалиев Меиржан Иябаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2002 году окончил Казахский государственный юридический университет, в 2006 году - Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, в 2011 году - Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при Президенте РК, в 2016 году - Университет Дьюк, США. Магистр международной политики.











ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2003 по 2005 годы - главный специалист управления строительства в акимате Алматы.

С 2005 по 2007 годы - руководитель юридического и административного отдела в акимате Алматы.

С 2008 по 2009 годы - главный эксперт отдела индустриально-инновационного развития в Канцелярии премьер-министра РК.



С 2009 по 2011 годы - заведующий сектором бизнес-среды и инноваций в Канцелярии премьер-министра РК.

С 2011 по 2013 годы - заведующий сектором государственного регулирования в Канцелярии премьер-министра РК.

В 2015 году - Международная финансовая корпорация Всемирного банка (IFC) (г. Вашингтон, США, 2015): опыт по развитию бизнеса в сельском хозяйстве.

С 2016 по 2017 годы - советник первого заместителя премьер-министра РК, советник премьер-министра РК.

С 2017 по 2019 годы - заместитель акима Костанайской области.

С марта 2019 года - заместитель акима Туркестанской области.

