Мырзахметов Аскар Исабекович
Аким Жамбылской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1984 году окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт, зооинженер;
Научные звания, степени, деятельность:
В 1988 году окончил Аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института животноводства;
Кандидат сельскохозяйственных наук, тема диссертации: «Влияние качества протеинового питания на воспроизводительную способность телок и нетелей и их последующую молочную продуктивность» (1988);
Академик Казахстанской национальной академии естественных наук Республики Казахстан (2009).
Научные, литературные труды, публикации:
Автор книги «Лизинг в Казахстане: теория и практика» (2000, в соавторстве)
ОПЫТ РАБОТЫ:
1984-1985 - Младший научный сотрудник Казахстанского научно-исследовательского института каракулеводства
1988-1991 - Старший научный сотрудник Казахстанского научно-исследовательского института животноводства
1991 - 1995 - Вице-президент республиканской биржи «Казахстан», председатель Правления Ассоциации бирж Средней Азии и Казахстана, президент АО «Электронный супермаркет»
1995 - 1996 - Генеральный директор инвестиционной фирмы «Tasmo»
1996 - 1999 - Генеральный директор АО «Агро-лизинг»
1997 - 1999 - Внештатный советник Премьер-министра Республики Казахстан
С марта 1999 - август 1999 - Председатель совета Форума предпринимателей Казахстана
С августа 1999 - июнь 2006 - Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан
С июня 2002 - 26 августа 2005 - Первый вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан
С июня 2003 - январь 2004 - Исполняющий обязанности председателя Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
с 25 августа 2005 - январь 2006 - Министр сельского хозяйства РК
с 26 апреля 2006 - 11 сентября 2007 - Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан
с 11 сентября 2007 - 4 марта 2009 - Председатель Правления акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Оңтүстік»
с 4 марта 2009 - август 2015 - Аким Южно-Казахстанской области
С августа 2015 - май 2016 - Первый заместитель Председателя партии «Нур Отан»
С 6 мая 2016 - 15 декабря 2017 - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан
С 10 января 2018 года - назначен акимом Жамбылской области
Выборные должности, депутатство:
·Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии «Нұр Отан» (с 03.02.2016)
Прочие должности:
·Председатель совета директоров ЗАО «Продовольственная контрактная корпорация» (09.1999-07.2000);
·Член совета директоров ЗАО «Продовольственная контрактная корпорация» (07.2000-09.2002)
·Председатель Комиссии по земельной реформе (18.06.2016);
·Председатель Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (09.2016-02.2018)
Партийная принадлежность:
·Председатель Южно-Казахстанского областного филиала Народно-демократической партии «Нур Отан» (04.2009-2015)
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
·Орден «Құрмет» (2010)
Научные, литературные труды, публикации:
·Автор книги «Лизинг в Казахстане: теория и практика» (2000, в соавторстве)
Фото с сайта mgov.kz