Мырзахметов Аскар Исабекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1984 году окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт, зооинженер;

Научные звания, степени, деятельность:

В 1988 году окончил Аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института животноводства;

Кандидат сельскохозяйственных наук, тема диссертации: «Влияние качества протеинового питания на воспроизводительную способность телок и нетелей и их последующую молочную продуктивность» (1988);

Академик Казахстанской национальной академии естественных наук Республики Казахстан (2009).

Научные, литературные труды, публикации:

Автор книги «Лизинг в Казахстане: теория и практика» (2000, в соавторстве)









ОПЫТ РАБОТЫ:

1984-1985 - Младший научный сотрудник Казахстанского научно-исследовательского института каракулеводства

1988-1991 - Старший научный сотрудник Казахстанского научно-исследовательского института животноводства

1991 - 1995 - Вице-президент республиканской биржи «Казахстан», председатель Правления Ассоциации бирж Средней Азии и Казахстана, президент АО «Электронный супермаркет»

1995 - 1996 - Генеральный директор инвестиционной фирмы «Tasmo»

1996 - 1999 - Генеральный директор АО «Агро-лизинг»

1997 - 1999 - Внештатный советник Премьер-министра Республики Казахстан

С марта 1999 - август 1999 - Председатель совета Форума предпринимателей Казахстана

С августа 1999 - июнь 2006 - Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан

С июня 2002 - 26 августа 2005 - Первый вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан

С июня 2003 - январь 2004 - Исполняющий обязанности председателя Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

с 25 августа 2005 - январь 2006 - Министр сельского хозяйства РК

с 26 апреля 2006 - 11 сентября 2007 - Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан

с 11 сентября 2007 - 4 марта 2009 - Председатель Правления акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Оңтүстік»



с 4 марта 2009 - август 2015 - Аким Южно-Казахстанской области

С августа 2015 - май 2016 - Первый заместитель Председателя партии «Нур Отан»

С 6 мая 2016 - 15 декабря 2017 - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан

С 10 января 2018 года - назначен акимом Жамбылской области





Выборные должности, депутатство:

·Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии «Нұр Отан» (с 03.02.2016)

Прочие должности:

·Председатель совета директоров ЗАО «Продовольственная контрактная корпорация» (09.1999-07.2000);

·Член совета директоров ЗАО «Продовольственная контрактная корпорация» (07.2000-09.2002)

·Председатель Комиссии по земельной реформе (18.06.2016);

·Председатель Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (09.2016-02.2018)





Партийная принадлежность:

·Председатель Южно-Казахстанского областного филиала Народно-демократической партии «Нур Отан» (04.2009-2015)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

·Орден «Құрмет» (2010)

Научные, литературные труды, публикации:

·Автор книги «Лизинг в Казахстане: теория и практика» (2000, в соавторстве)

Фото с сайта mgov.kz











