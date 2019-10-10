Мыншарипова Сая Найманбайкызы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1992 году окончила Казахский государственный экономический университет, бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности;

В 2010 году окончила Высшую школу бизнеса Московского Государственного университета им. М.Ломоносова, специальность Executive MBA.





ОПЫТ РАБОТЫ:

1995-1998 годы – аудитор в Аудиторской компании «Марсат»;1998-2001 годы – главный бухгалтер Пейджинговой компании «Аспан»;

2001-2003 годы – аудитор Консалтинговой компании «Туранга»;

2003-2007 годы – главный бухгалтер АО «Национальный инновационный фонд»;

2007-2008 годы – главный бухгалтер, директор департамента бухгалтерского учета и отчетности АО «Фонд развития малого предпринимательства «Даму»;

2008-2015 годы – директор департамента аудита и контроля АО «ФНБ «Самрук-Казына»;

С 17 февраля 2015 года по 20 мая 2016 года – заместитель Председателя Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг».

Фото с www.ke.kz



