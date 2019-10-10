Мынбай Дархан Камзабекулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1985 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности«журналист». В 2006 году — Шымкентский университет. Экономист, кандидат технических наук.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1978−1985 годы — рабочий совхоза.

1985−1990 годы — редактор, старший редактор, старший литературный контрольный редактор КазТАГ.

1990−1994 годы — старший консультант, старший референт Верховного Совета Республики Казахстан.

1994−1996 годы — главный редактор республиканской газеты«Оркен-Горизонт».

1996−1997 годы — вице-президент республиканской корпорации«Телевидение и радио Казахстана».

1997−2002 годы — заместитель акима Южно-Казахстанской области.

2002−2004 годы — начальник департамента по делам молодежи и внутренней политике Южно-Казахстанской области.

2004−2006 — аким Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области.

2006−2008 годы — заместитель акима Южно-Казахстанской области по вопросам культуры и внутренней политики.

В 2008 году — вице-министр культуры и информации Республики Казахстан.

2008−2012 годы — заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

2012−2013 — министр культуры и информации Республики Казахстан.

2013−2017 годы — директор Национального музея Республики Казахстан.

С 14 марта 2017 года - заместитель председателя АНК, заведующий Секретариатом АНК Администрации президента.

С 13 февраля 2018 года - депутат мажилиса парламента РК.

20 февраля 2018 года - освобожден от должностей заместителя председателя АНК, заведующего Секретариатом АНК. Администрации президента РК в связи с переходом на другую работу.

Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии «Нұр Отан» с 03.02.2016. Член совета директоров АО «РТРК «Казахстан»(03.2009).

Орден «Курмет» (2009); медали: «Астана»(1998), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл»(2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл»(2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл»(2006).