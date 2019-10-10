Мынбаев Сауат Мухаметбаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1985 году окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности экономист-кибернетик.

С 1985 по 1988 годы – учился в аспирантуре Московского государственного университета.

Кандидат экономических наук, тема диссертации: «Прогнозирование воспроизводства основных фондов».



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1989 по 1990 годы - преподаватель, и.о. доцента Алма-Атинского института народного хозяйства Казахской ССР.

С 1990 по 1991 годы - заместитель Директора научно-консультационного центра Фонда культурного, социального и научно-технического развития Казахстана.

С 1991 по 1992 годы - президент АО «Республиканская строительная биржа «Казахстан».

С 1992 по 1995 годы - первый заместитель Председателя Правления АБ «Казкоммерцбанк».

В 1995 году - заместитель Министра финансов Республики Казахстан.

С 1995 по 1997 годы - начальник Казначейства - Заместитель Министра финансов Республики Казахстан.

С января по март 1997 года - первый заместитель министра финансов Республики Казахстан.

С 1997 по 1998 годы - вице-министр, первый вице-министр финансов Республики Казахстан.

С 1998 по 1999 годы - министр финансов Республики Казахстан.

С января по июль 199 года - заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

С 1999 по 2001 годы - министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

С 2001 по 2002 годы - президент ЗАО «Банк развития Казахстана».

С 2002 по 2003 годы - генеральный директор ТОО «Каспийская промышленно-финансовая группа».

С2003 по 2006 годы - заместитель Премьер-министра Республики Казахстан.

С 2004 по 2006 годы - заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан-Министр индустрии и торговли Республики Казахстан.

С 2006 по 2007 годы - председатель Правления, член Совета Директоров АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».

С 2007 по 2010 годы - министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

С 2010 по 2013 годы - министр нефти и газа Республики Казахстан.



С марта 2013 года - председатель правления акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз».



Прочие должности:

В 1997 году - член Высшего экономического совета при Президенте Республики.

С 2002 по 2003 годы - член совета директоров ОАО «Казахтелеком».

С 2006 по 2007 годы - член совета директоров АО «Фонд устойчивого развития «Казына».

С 2006 по 2007 годы - председатель совета директоров АО «НК «Казахстан темир жолы».

В 2008 году - член совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук Казына».

С 2012 года - ноябрь 2018 года - председатель совета директоров АО «Национальная компания «КазМунайГаз»

С 20 ноября 2018 года - председатель правления АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»



Ордена: «Барыс» 3-й степени (2005); «Дружба» (РФ, 2004), «Барыс» (2012), Юбилейная медаль «10 лет Астане» (01.07.2008).

