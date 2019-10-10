Мустапаева Венера Турановна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1989 году окончила Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта;

В 2002 году - Центрально-Азиатский университет по специальности «экономист-финансист».



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начала в 1983 году;

1998-1999 годы – главный специалист, начальник отдела управления финансов Мангистауской области;

1999-2003 годы – заместитель начальника управления поддержки малого предпринимательства Мангистауской области;

2003-2005 годы – начальник управления поддержки малого предпринимательства Мангистауской области;

2005-2014 годы – заместитель руководителя управления предпринимательства и торговли Мангистауской области;

2014-2015 годы - исполняющий обязанности руководителя управления предпринимательства и торговли Мангистауской области;

С августа 2015 года - руководитель управления предпринимательства и торговли Мангистауской области.