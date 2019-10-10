Мустапаева Венера Турановна
Руководитель управления предпринимательства и торговли Мангистауской области
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1989 году окончила Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта;
В 2002 году -
Центрально-Азиатский университет по специальности «экономист-финансист».
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начала в 1983 году;
1998-1999 годы – главный специалист, начальник отдела управления финансов Мангистауской области;
1999-2003 годы – заместитель начальника управления поддержки малого предпринимательства Мангистауской области;
2003-2005 годы – начальник управления поддержки малого предпринимательства Мангистауской области;
2005-2014 годы – заместитель руководителя управления предпринимательства и торговли Мангистауской области;
2014-2015 годы - исполняющий обязанности руководителя управления предпринимательства и торговли Мангистауской области;
С августа 2015 года - руководитель управления предпринимательства и торговли Мангистауской области.