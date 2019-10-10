Мустафина Сабила Сапаровна

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1982 году окончила Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности«экономист-организатор сельскохозяйственного производств». В 1990 году — Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ по специальности«политолог».



ОПЫТ РАБОТЫ:

1982−1985 годы — старший экономист Целиноградского завода мясокостной муки; преподаватель, секретарь комитета комсомола Целиноградского сельскохозяйственного института.

1985−1991 годы — первый секретарь Советского райкома, второй секретарь Целиноградского обкома ЛКСМК.

1991−1995 годы — секретарь ЦК ЛКСМК, секретарь ЦК Союза молодежи Казахстана.

1995−1996 годы — заместитель генерального директора ТОО«Айсар».

1996−1999 годы — консультант Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

1999−2003 годы — заведующая секретариатом министра Республики Казахстан, председателя Национальной комиссии по делам семьи и женщин при Президенте Республики Казахстан А.Б. Самаковой; заведующая секретариатом премьер-министра Республики Казахстан.

2003−2004 годы — государственный инспектор Канцелярии Президента Республики Казахстан. главный инспектор секретариата Государственного секретаря Республики Казахстан И.Н. Тасмагамбетова.

2004−2006 годы — заместитель акима г. Астаны.

2006−2008 годы — заведующая сектором социальной сферы отдела внутренней политики Администрации президента Республики Казахстан.

2008−2011 годы — аким района«Сарыарка» города Астаны.

2011−2016 годы — аким района«Есиль» города Астаны.

2016−2017 — член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

С 19 июля 2017 года - избрана секретарем Центральной избирательной комиссии РК

Прочие должности: член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан. Кандидат в депутаты Верховного Совета КазССР 12-го созыва(1990).

Медали: «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы»(2008).