Мустафин Санжар Анатольевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

Образование высшее, юридическое.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1998-2002 годы - директор телевизионной студии «Эгоист»;

2001-2004 годы - директор Радио 31;

2004-2008 годы - генеральный директор телеканала «Алматы»;

2007-2012 годы - депутат Маслихата Алматы;

2011-2013 годы - директор «Елорда Жарнама»;

С 2014 года - основатель и глава группы компаний «Musan», включающей телеканалы Gakku и Той Думан, радиостанции «Love Radio Kazakhstan» и Gakku FM, Центр деловой информации Капитал (деловой еженедельник Капитал и портал Kapital.kz), Gakku Entertainment (продюсерский центр, звукозаписывающая студия и видео продакшн), рекламные агентства.

Награды: орден Курмет, государственные юбилейные медали.



Женат, двое детей.

