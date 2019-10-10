Мустафин Санжар Анатольевич
Основатель и глава группы компаний «Musan»
ОБРАЗОВАНИЕ:
Образование высшее, юридическое.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1998-2002 годы - директор телевизионной студии «Эгоист»;
2001-2004 годы - директор Радио 31;
2004-2008 годы - генеральный директор телеканала «Алматы»;
2007-2012 годы - депутат Маслихата Алматы;
2011-2013 годы - директор «Елорда Жарнама»;
С 2014 года - основатель и глава группы компаний «Musan», включающей телеканалы Gakku и Той Думан, радиостанции «Love Radio Kazakhstan» и Gakku FM, Центр деловой информации Капитал (деловой еженедельник Капитал и портал Kapital.kz), Gakku Entertainment (продюсерский центр, звукозаписывающая студия и видео продакшн), рекламные агентства.
Награды: орден Курмет, государственные юбилейные медали.
Женат, двое детей.