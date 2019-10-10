Мусиралиев Даурен Абубакирович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1999 году окончил Университет «Туран» по специальности «Правоведение» г.Алматы

В 2009 году окончил Университет «Туран» по специальности «Финансы» г.Алматы

ОПЫТ РАБОТЫ:

С сентября 1999 года по август 2000 года работал Заместителем директора по юридическим вопросам ЗАО «СК «ЖАСКО»

С сентября 1999 года по июль 2001 года работал Преподавателем Юридического факультета Университета «Туран»

С января 2001 года по май 2003 года работал Ведущим юрисконсульт Управления правовой работы с банками и другими финансовыми организациями Юридического департамента Национального Банка РК.

С мая 2003 года по июль 2003 года работал Главным юрисконсульт Управления правового обеспечения валютного регулирования и контроля Юридического департамента Национального Банка РК.

С июля 2003 года по октябрь 2004 года работал Начальником Юридического отдела АО «СК «Казкоммерц – Полис»

С октября 2004 года по март 2005 года работал Директором Юридического департамента АО «СК «Казкоммерц – Полис»

С марта 2005 года по декабрь 2007 года работал Директором Юридического департамента АО «Казахинстрах»

С декабря 2007 года по июль 2009 года работал Управляющим директором - Директором Юридического департамента АО «Казахинстрах»

С августа 2009 года и по сегодняшний день назначен Управляющим директором - Членом Правления АО «ЕНПФ»