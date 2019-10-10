Мусинов Серикбол Рахимканович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1980 окончил педиатрический факультет Семипалатинского государственного медицинского института;

В 2005 году – фармацевтический факультет Южно-Казахстанской государственной медицинской академии;

В 2006 году - факультет экономики и менеджмента Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева.

Кандидат медицинских наук, имеет высшую категорию врача организатора здравоохранения и социальной гигиены.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал с должности районного педиатра Жана-Семейской ЦРБ, затем работал заместителем главного врача Абайской ЦРБ, возглавлял в разные годы Областной детский противотуберкулезный санаторий «Сосна», Областную детскую клиническую больницу.

1991–1997 годы – первый заместитель начальника, заведующий городским отделом здравоохранения, начальник департамента здравоохранения Семипалатинской области;

1997–1998 годы – проректор Высшей школы общественного здравоохранения МЗ РК;

1998–2001 годы – заместитель директора, директор департамента организации и контроля качества медицинской помощи населению Агентства РК по делам здравоохранения;

2002-2004 годы – начальник управления фармацевтического контроля и лекарственной политики МЗ РК, директор административного департамента МЗ РК;

2004–2006 годы – заместитель директора РГП «Научно-практический центр медико-социальных проблем наркомании» МЗ РК;

2006–2007 годы – заместитель генерального директора РГП «Национальный центр биотехнологий»;

2007–2008 годы – и.о. директора, директор РГП «Республиканский диагностический центр» МЗ РК;

2008–2011 годы – начальник управления здравоохранения Мангыстауской области;

2011-2014 годы – ответственный секретарь Министерства здравоохранения РК;

С 2014 по 2017 годы — вице-министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан. - вице-министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

27 ноября 2017 года по 20 сентября 2018 года - руководитель Управления здравоохранения Алматы.