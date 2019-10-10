Мусинов Аскар Ахметович
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ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1984 году окончил Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова, востоковед-филолог;
Кандидат исторических наук;
Чрезвычайный и Полномочный посланник 1-го класса.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1984 - 1987 годы - военный переводчик в Ливии;
1987 - 1991 годы - 2-й, 1-й секретарь МИД Казахстана;
1991 - 1992 годы - 2-й секретарь посольства Казахстана в Саудовской Аравии;
В 1993 - старший референт Международного отдела Аппарата Президента Казахстана;
1993 -1996 годы - начальник Консульского управления МИД РК;
В 1996 году- 1-й секретарь-заведующий консульским отделом посольства Казахстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии;
1996 - 1997 годы - директор Департамента консульской службы МИД РК;
1997 - 1999 годы - шеф протокола Президента РК;
1999 - 2002 годы – Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Египте, а также в Алжире, Тунисе, Королевстве Марокко по совместительству;
2002 - 2006 годы – чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия и странах Персидского залива (ОАЭ, Оман, Катар, Кувейт и Бахрейн) по совместительству;
С июня 2006 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и в Южно-Африканской Республике по совместительству;
2013 - 2014 годы – ответственный секретарь министерства иностранных дел Республики Казахстан;
С июля 2014 по март 2016 года - заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.
Награжден Орденом «Достык» 2-й степени.