Мусин Дуйсенгазы Магауянович
Заместитель акима Восточно-Казахстанской области по аграрным вопросам
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1979 году окончил Казахский ордена Трудового Красного знамени сельскохозяйственный институт по специальности агроном;
В 2004 году – Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности юрист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
1979-1985 годы - агроном-семеновод, затем главным агрономом колхоза им.Ленина в с.Игоревка Жарминского района;
1985-1988 годы – заведующий сельскохозяйственным отделом Жарминского района;
1993-2001 годы – директор племсовхоза им.Ленинского комсомола Казахстана в с.Жарык Жарминского района. Затем там же в течение последующих пяти лет в руководстве «Племзавода Калбатау»;
2001-2009 годы – аким Жарминского района Восточно-Казахстанской области;
2009-20014 годы - аким Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области;
С 27 декабря 2014 года - заместитель акима Восточно-Казахстанской области по аграрным вопросам.
Награжден Орденом «Құрмет»;
Заслуженный деятель Казахстана;
Почетный гражданин Жарминского района;
Почетная грамота ЦК Компартии Казахстана, грамоты Министерства сельского хозяйства и республиканской федерации вольной борьбы.