Мусин Дуйсенгазы Магауянович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1979 году окончил Казахский ордена Трудового Красного знамени сельскохозяйственный институт по специальности агроном;

В 2004 году – Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности юрист.

ОПЫТ РАБОТЫ:

1979-1985 годы - агроном-семеновод, затем главным агрономом колхоза им.Ленина в с.Игоревка Жарминского района;

1985-1988 годы – заведующий сельскохозяйственным отделом Жарминского района;

1993-2001 годы – директор племсовхоза им.Ленинского комсомола Казахстана в с.Жарык Жарминского района. Затем там же в течение последующих пяти лет в руководстве «Племзавода Калбатау»;

2001-2009 годы – аким Жарминского района Восточно-Казахстанской области;

2009-20014 годы - аким Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области;

С 27 декабря 2014 года - заместитель акима Восточно-Казахстанской области по аграрным вопросам.

Награжден Орденом «Құрмет»;

Заслуженный деятель Казахстана;

Почетный гражданин Жарминского района;

Почетная грамота ЦК Компартии Казахстана, грамоты Министерства сельского хозяйства и республиканской федерации вольной борьбы.