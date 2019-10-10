Мусин Багдат Батырбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2004 году окончил университет имени Сулеймана Демиреля по специальности «Программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники»;

В 2005 году - Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности «Правовед».

ОПЫТ РАБОТЫ:

2004-2007 годы - главный инженер-программист, начальник отдела, заместитель директора департамента по созданию IT-подразделений в государственных органах АО «Национальные информационные технологии»;

2007-2010 годы - занимал различные должности в Министерстве юстиции, в том числе советник министра юстиции РК по информационным технологиям и начальник управления информационных технологий Министерства юстиции РК;

2010-2011 годы - заместитель директора департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства юстиции Республики Казахстан;

04.2011-01.2012 годы - заместитель председателя Комитета по автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН Министерства связи и информации РК;

2012-2014 годы - после объединения Министерства связи и информации с Министерством транспорта и коммуникации, в марте 2012 года был назначен председателем Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН, занимаясь их модернизацией путём внедрения современных принципов клиентского сервиса. Также, в зону ответственности Комитета входила работа по оптимизации государственных услуг, разрешительных процедур, лицензирования, и переводу их в электронный формат. В те же года были введены в действие мобильные и специализированные ЦОНы;

С апреля по август 2014 года - председатель правления акционерного общества «Национальные информационные технологии»;

С августа 2014 года - председатель правления АО «Казпочта». На сегодняшний день, под руководством Багдата Мусина успешно созданы и функционируют Операционный Ситуационный Центр и круглосуточный Call-центр компании, автоматизирован сортировочный Центр, внедрен новый формат выдачи и отправки посылок и бандеролей через постаматы и супермаркеты посылок. Также успешно стартовала модернизация 400 почтовых отделений по всей стране.

За трудовые достижения был награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» и юбилейной медалью «20 лет Независимости Республики Казахстан».

25 января 2017 года назначен председателем Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.



11 мая 2018 года - покинул пост председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК

Женат, имеет двух дочерей и сына.

