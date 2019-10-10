Мусин Аслан Еспулаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1975 году - окончил Алматинский институт народного хозяйства по специальности «экономист».

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1975 году в Актюбинском областном статистическом управлении;

1977-1979 годы – экономист, заведующий группой Актюбинского облстатуправления;

1979-1986 годы – инструктор, заведующий отделом Пролетарского райкома партии;

1986-1991 годы – инструктор, заместитель заведующего отделом, секретарь Актюбинского обкома партии;

1991-1993 годы – председатель Актюбинского территориального комитета по поддержке новых экономических структур и ограничению монополистической деятельности;

В 1994 году – заместитель главы Актюбинской областной администрации - начальник областного управления экономики;

1994-1995 годы – начальник Актюбинского областного управления экономики;

1995-2002 годы – аким Актюбинской области;

2002-2006 годы – аким Атырауской области;

2006-2007 годы – министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;

С января по август 2007 годы – заместитель премьер-министра - министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;

В августе 2007 года занимал пост заместителя премьер-министра Республики Казахстан;

2008-2012 годы – руководитель Администрации Президента Республики Казахстан;

2012-2014 годы – председатель Счётного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета;

4 марта 2014 года назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Хорватия.

Был депутатом мажилиса парламента Республики Казахстан IV созыва, председателем мажилиса парламента Республики Казахстан (с сентября 2007 по октябрь 2008 года).

С 21 октября 2014 года назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Босния и Герцеговина, Республике Черногория по совместительству;

С 04 января 2017 года - освобожден от должности в связи с достижением пенсионного возраста.



Награжден орденами «Құрмет» (1999 г.), «Барыс» III степени (2004 г.), «Барыс» II степени (2010 г.), юбилейными и памятными медалями, а также орденом «Дружбы народов» (РФ, 2004 г.).