Мусайбеков Сакен Жунисбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1991 году окончил Казахский политехнический институт им. В. И. Ленина по специальности "горный инженер";



В 1996 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "экономист-международник".



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1990 году. Занимал должности в различных коммерческих структурах;

С мая по август 1995 года - ведущий специалист, главный специалист сектора многосторонней помощи Управления координации внешней помощи в Комитете по использованию иностранного капитала при Кабинете Министров Республики Казахстан;

1995-1996 годы - главный специалист сектора мобилизационной, специальных работ и контроля Управления организации работы аппарата Комитета по использованию иностранного капитала при Кабинете Министров Республики Казахстан;

С 1996 года – помощник председателя Мажилиса Парламента РК;

С января 2000 года –советник министра государственных доходов РК;

С марта 2000 года – и.о. директора, с июня 2000 года – директор Административного департамента Министерства финансов РК;

2001-2003 годы – заместитель генерального директора РГП "Казахавтодор" Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК;

2003-2004 годы – начальник отдела контроля реализации про