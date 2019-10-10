Мусаханов Ансар Турсынханович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт, Казахский национальный аграрный университет. По специальности ветеринарный врач, менеджер государственного и местного управления. Кандидат сельскохозяйственных наук.





ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал рабочим совхоза «Куйганский» Куртинского района. После окончания института работал ветеринарным врачом в совхозе «60 лет СССР» Куртинского района, бригадиром животноводческой бригады, главным ветеринарным врачом Куртинского района, заведующим ветеринарного участка станции Узун-Агач Жамбылского района, акимом Темиржолского сельского округа, директором Аксенгерского опытного хозяйства, директором ТОО «Казбек», начальником Карасайского районного территориального управления Министерства сельского хозяйства РК, заместителем акима Илийского района, акимом Жамбылского и Карасайского районов.

До июля 2010 года - Государственный инспектор Администрации Президента РК.

С июля 2010 по апрель 2011 года - заместитель акима Алматинской области.



С 13 апреля 2011 года - аким Алматинской области.