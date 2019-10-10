Мусаханов Ансар Турсынханович
Депутат сената Парламента РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт,
Казахский национальный аграрный университет. По специальности ветеринарный
врач, менеджер государственного и местного управления. Кандидат
сельскохозяйственных наук.
ОПЫТ РАБОТЫ:
Трудовую деятельность начал рабочим совхоза «Куйганский» Куртинского района. После окончания института работал ветеринарным врачом в совхозе «60 лет СССР» Куртинского района, бригадиром животноводческой бригады, главным ветеринарным врачом Куртинского района, заведующим ветеринарного участка станции Узун-Агач Жамбылского района, акимом Темиржолского сельского округа, директором Аксенгерского опытного хозяйства, директором ТОО «Казбек», начальником Карасайского районного территориального управления Министерства сельского хозяйства РК, заместителем акима Илийского района, акимом Жамбылского и Карасайского районов.
До июля 2010 года - Государственный инспектор Администрации Президента РК.
С июля 2010 по апрель 2011 года - заместитель акима Алматинской области.
С 13 апреля 2011 года - аким Алматинской области.