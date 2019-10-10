Мусагалиев Асет Викторович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1997 году окончил Казахскую государственную академию управления, специальность «экономист», в 2003 году – Казахскую государственную юридическую академию, специальность «юрист».



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1999 года работал в правоохранительной системе.

С 2006 по 2008 годы – начальник юридического департамента, член правления, советник председателя правления, руководитель аппарата, начальник службы внутреннего аудита АО «Казахстанская ипотечная компания».

С 2008 по 2010 годы – заместитель генерального директора туристической компании ТОО «Леонардо и Ко».

С 2010 года работал генеральным директором ТОО «Казахстангазавтоматика».

С 2011 года был советником председателя правления АО «Национальное агентство по технологическому развитию».

С октября 2013 года занимал должность заместителя руководителя территориального департамента комитета индустрии туризма – администрация специальной экономической зоны «Бурабай».

3 февраля 2014 года назначен заместителем председателя комитета индустрии туризма министерства индустрии и новых технологий РК.

Женат. Воспитывает троих детей.