Мусаев Дастан Умирбаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1995 году окончил Алматинскую Высшую Школу МВД РК.

В 2001 году окончил Дипломатическую академию МИД РК.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1994 по 2003 годы – служба в органах МВД РК.

С 2003 по 2007 годы – начальник отдела правовой экспертизы проектов АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

С 2005 по 2007 годы – советник Председателя Совета директоров АО «Западно-Казахстанская Корпорация Строительных Материалов» по правовым вопросам (по совместительству).

С 2007 года – начальник Юридического управления АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана».

С 2007 по 2008 годы – частная юридическая практика.

С 2008 по 2009 годы – заместитель Председателя Правления АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)».

С 2009 по 2012 годы – адвокатская контора «Элькар», частная юридическая практика.

С 2012 года является Вице-президентом Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан.





