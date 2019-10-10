Мусаев Дастан Умирбаевич
Вице-президент Торгово-промышленной палаты РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1995 году окончил Алматинскую Высшую Школу МВД РК.
В 2001 году окончил Дипломатическую академию МИД РК.
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 1994 по 2003 годы – служба в органах МВД РК.
С 2003 по 2007 годы – начальник отдела правовой экспертизы проектов АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
С 2005 по 2007 годы – советник Председателя Совета директоров АО «Западно-Казахстанская Корпорация Строительных Материалов» по правовым вопросам (по совместительству).
С 2007 года – начальник Юридического управления АО «БРК - Лизинг» дочерняя организация АО «Банк Развития Казахстана».
С 2007 по 2008 годы – частная юридическая практика.
С 2008 по 2009 годы – заместитель Председателя Правления АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)».
С 2009 по 2012 годы – адвокатская контора «Элькар», частная юридическая практика.
С 2012 года является Вице-президентом Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан.