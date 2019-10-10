Мурзалин Малик Кенесбаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1996 году окончил Московский государственный институт международных отношений. В 2000 году -Международные курсы для дипломатов руководящего состава при Дипломатической академии Министерства иностранных дел России, в 2006 году - Школу менеджмента Йельского университета. Специалист по международным отношениям. Кандидат политических наук.



ОПЫТ РАБОТЫ:

С 1996 по 2004 годы - Атташе, третий, второй, первый секретарь Посольства Казахстана в Российской Федерации, глава отделов протокола и внешней политики.

С 2004 по 2006 годы - Руководитель аппарата акима Северо-Казахстанской области, города Петропавловска.

С 2006 по 2007 годы - Заместитель акима Северо-Казахстанской области.

С 2007 по 2008 годы - Первый заместитель акима Северо-Казахстанской области.

С 2008 по 2009 годы - Заместитель руководителя Центрального аппарата НДП «Нур Отан» города Астана.

В 2010 году - Советник президента АО «НК «Казахстан темир жолы».

С 2010 по 2011 годы - Руководитель аппарата Управления делами Президента Республики Казахстан.

С 2011 по 2013 годы - Ответственный секретарь Агентства Республики Казахстан по делам религий.

С 2013 по 2017 годы - Заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан.

В 2017 году - Первый заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан.

С 2017 по 2019 годы - Аким Акмолинской области.

Прочие должности: Член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан (с 17.04.2017).

Награды: Медаль «Ерен еңбегі үшін» (2005); Почётный деятель спорта Республики Казахстан.

