Мукушов Ардак Жамагулович

ОБРАЗОВАНИЕ:

в 1998 году окончил Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева по специальности - право и методика правового образования с присвоением квалификации – юрист, в 2007 году Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова по специальности – экономика с присвоением квалификации – экономист.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Опыт работы:

С 2000 – 2003 годы работал в органах внутренних дел ГУВД г. Астаны.

С 2003 по 2010 годы работал в Министерстве энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан на должностях главного специалиста, начальника отдела, начальника управления, заместителя директора департамента юридической службы.

В 2010 -2013 годах работал директором департамента юридической службы Министерства нефти и газа Республики Казахстан.

В 2014 году (с января по август) являлся советником председателя Правления АО НК «КазМунайГаз».

С августа 2014 года по настоящее время работает директором департамента международных контрактов АО НК «КазМунайГаз».

С 8 февраля 2017 года стал членом правления КМГ на срок полномочий, установленный в целом для правления компании.



Награды (грамоты и медали): в 2008 году награжден грамотой Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

В 2011 году награжден Юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».

В 2015 году награжден Юбилейной медалью Министерства энергетики Республики Казахстан «Қазақстан Республикасы құбыр көлігіне 80 жыл».



Работа по совместительству и членство в советах директоров: с апреля 2016 года является членом Совета директоров АО «КазТрансГаз».



Фото с сайта http://www.kaztransgas.kz