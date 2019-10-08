Мукушев Нариман Нурланович

Родился в 1984 году в городе Сатпаев Карагандинской области.

Образование:

В 2007 году окончил университет им. Сулеймана Демиреля, 2011 году — Международная академия бизнеса. По специальности — инженер-системотехник, мастер делового администрирования.

Трудовая деятельность:

Трудовую деятельность начал в 2005 году.