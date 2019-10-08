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Мукушев Нариман Нурланович

Мукушев Нариман Нурланович

Вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

Родился в 1984 году в городе Сатпаев Карагандинской области. 

Образование:

В 2007 году окончил университет им. Сулеймана Демиреля, 2011 году — Международная академия бизнеса. По специальности — инженер-системотехник, мастер делового администрирования.

Трудовая деятельность:

Трудовую деятельность начал в 2005 году.

  • В 2005–2014 годы работал специалистом, ведущим специалистом, начальником отдела, заместителем начальника управления, начальником управления, директором департамента инновационных технологий АО «Казкоммерцбанк».
  • С 2014 по 2017 годы — управляющий директор по инновациям и ИТ АО «Казпочта».
    С сентября 2017 года и по июнь 2018 года занимал должность управляющего директора по трансформации бизнеса и ИТ АО «Казпочта».
  • C 6 июня 2018 года назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты Республики Казахстан.
Министерство труда и социальной защиты населения РК
Мукушев Нариман Нурланович
Мукушев Нариман Нурланович
Вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Персональная справка