Мукашев Рахмет Желдыбаевич

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1977 году окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР. Адъюнкт Академии Министерства внутренних дел СССР(1979−1982); кандидат юридических наук, тема диссертации«Организационно-правовые основы управления органами внутренних дел»(1982).



ОПЫТ РАБОТЫ:

1977−1979 годы — следователь, старший следователь отдела внутренних дел Ленинского районного г. Караганды.

1982−1986 годы — старший преподаватель Карагандинской высшей школы Министерства внутренних дел СССР.

1986−1988 годы — инструктор отдела административных органов Карагандинского обкома Компартий Казахстана.

1988−1990 годы — заведующий кафедрой Карагандинской высшей школы Министерства внутренних дел СССР.

1995−1997 годы — заместитель заведующего отдела правового обеспечения и судебно-правовых реформ Администрации Президента; начальник организационно-кадрового департамента Государственного следственного комитета Республики Казахстан.

1997−1999 годы — представитель Министерства внутренних дел Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан.

2005−2007 годы — первый заместитель министра юстиции, председатель Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции; руководитель Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан.

25 мая 2017 года - выбран Членом Конституционного совета РК

Прочие должности: председатель республиканского общественного объединения«Казахстанский союз юристов»(с 16.05.2012); член Рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти(с 11.01.2017).

Выборные должности: депутат Верховного Совета Республики Казахстан XII и XIII созывов(1990−1995); депутат мажилиса Парламента ІІ созыва от Гражданской партии Казахстана(1999−2004); кандидат в депутаты мажилиса Парламента Республики Казахстан IІІ созыва по партийному списку блока АИСТ(2004); кандидат в депутаты мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва по партийному списку Народно-Демократической партии«Нур Отан»(12.07.2007), депутат мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва(27.08.2007−16.11.2011), член комитета по аграрным вопросам; председатель Комитета мажилиса Республики Казахстан по законодательству и судебно-правовой реформе(с 08.04.2009); кандидат в депутаты мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва по партийному списку Народно-Демократической партии«Нур Отан»(07.12.2011); депутат мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва, председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе(18.01.2012−20.01.2016).