Мукашев Адильбек Каирбекович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2002 году окончил Карагандинский государственный институт им. Б. Бейсенова по специальности«юрист»,

в 2007 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова по специальности«финансист». Кандидат юридических наук.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность на государственной службе начал с 1998 года, где в течение 9 лет служил в органах внутренних дел. Имеет опыт работы в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан, а также в судебной системе.

С декабря 2008 года по декабрь 2014 года проработал в Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2014 по 2016 год работал заместителем руководителя — председателем Дисциплинарного совета департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области.

В 2016 году назначен директором департамента государственных услуг Министерства по делам государственной службы.

С октября 2016 года — директор департамента государственных услуг Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.

8 января 2018 года - возглавил Департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Павлодарской области,



