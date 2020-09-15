Мукан Шынгыс Жумабекович

Дата рождения: 03.07.1984
Место рождения: КазССР; Южно-Казахстанская область
Семейное положение, родственные связи: Женат, дети: три сына
Владение языками:
- Казахский, русский, английский, испанский
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
- Университет «Кайнар» (2004);
- Казахский университет экономики, финансов и международной торговли (2008);
- Гарвардский университет, по программе «Болашак» (2018)
Специальность «Переводчик», «Бакалавр экономики», «Магистр государственного управления (MPA)»
Трудовой стаж:
- Корреспондент, газета «Жас Алаш», г. Алматы (11.04.2003-19.11.2007);
- Пресс-секретарь, Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, г. Астана (16.04.2007-20.11.2007);
- Генеральный директор, ЖШС «Жайық Пресс», г. Уральск (05.11.2007-11.10.2010);
- Заместитель руководителя аппарата акима ЗКО, г. Уральск (27.10.2010-16.05.2016);
- Заведующий сектором отдела Внутренней политики, Администрация Президента РК, г. Астана (16.05.2012-20.08.2012);
- Заместитель акима Атырауской области, г. Атырау (20.08.2012-18.02.2019);
- Вице-президент по корпоративному развитию АО KazPetroDrilling (18.02.2019-07.2020);
- Первый заместитель акима города Шымкент (с 07.2020)
Прочие должности:
- Председатель ОФ «Мазмундама» (с 26.10.2018);
- Член Национального совета общественного доверия РК (НСОД) (с 03.03.2020)
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
- Орден «Курмет» (2015);
- Юбилейная медаль «К 20 летию Конституции Казахстана» (2015);
- Знак почета «Тіл жанашыры» за книгу «10 причин, почему важно знать казахский язык» (2015)
Текущее место работы: