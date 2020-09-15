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Мукан Шынгыс Жумабекович

Мукан Шынгыс Жумабекович

Первый заместитель акима города Шымкент

Дата рождения: 03.07.1984

Место рождения: КазССР; Южно-Казахстанская область

Семейное положение, родственные связи: Женат, дети: три сына

Владение языками:

  • Казахский, русский, английский, испанский

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

  • Университет «Кайнар» (2004);
  • Казахский университет экономики, финансов и международной торговли (2008);
  • Гарвардский университет, по программе «Болашак» (2018)

Специальность «Переводчик», «Бакалавр экономики», «Магистр государственного управления (MPA)»

Трудовой стаж:

  • Корреспондент, газета «Жас Алаш», г. Алматы (11.04.2003-19.11.2007);
  • Пресс-секретарь, Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, г. Астана (16.04.2007-20.11.2007);
  • Генеральный директор, ЖШС «Жайық Пресс», г. Уральск (05.11.2007-11.10.2010);
  • Заместитель руководителя аппарата акима ЗКО, г. Уральск (27.10.2010-16.05.2016);
  • Заведующий сектором отдела Внутренней политики, Администрация Президента РК, г. Астана (16.05.2012-20.08.2012);
  • Заместитель акима Атырауской области, г. Атырау (20.08.2012-18.02.2019);
  • Вице-президент по корпоративному развитию АО KazPetroDrilling (18.02.2019-07.2020);
  • Первый заместитель акима города Шымкент (с 07.2020)

Прочие должности:

  • Председатель ОФ «Мазмундама» (с 26.10.2018);
  • Член Национального совета общественного доверия РК (НСОД) (с 03.03.2020)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

  • Орден «Курмет» (2015);
  • Юбилейная медаль «К 20 летию Конституции Казахстана» (2015);
  • Знак почета «Тіл жанашыры» за книгу «10 причин, почему важно знать казахский язык» (2015)
Текущее место работы:
Акимат г. Шымкент
Персональная справка