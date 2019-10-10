Мукаев Нурлан Шамсудинович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2000 году - окончил Казахский государственный юридический институт по специальности «Юриспруденция»;

В 2003 году - Карагандинский государственный технический университет по специальности «Экономика и менеджмент в финансово-кредитной сфере и промышленности».



ОПЫТ РАБОТЫ:

В 2000 году начал трудовую деятельность инспектором в Комитете налоговой полиции Министерства государственных доходов РК;

2001-2003 годы – референт, атташе Международно-правового департамента Министерства иностранных дел РК;

2003-2010 годы – референт, главный эксперт, заведующий сектором, заместитель заведующего Юридическим отделом Канцелярии Премьер - Министра РК;

В 2010 году – заместитель директора филиала АО «Темірбанк» г. Астана;

2010-2011 годы – заместитель председателя правления АО «Кредитная компания «Астана-Финанс»;

2011-2013 годы – главный менеджер, директор департамента нормативно-правовой работы АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»;

2013-2014 годы – директор юридического департамента ОЮЛ «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY»;

C октября 2014 по 20 января 2015 года - заместитель председателя правления, член правления Национальной палаты предпринимателей РК;

21 января 2015 года - освобожден от должности заместителя председателя правления НПП РК.

