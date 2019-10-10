Мукаев Мурат Рахметович

ОБРАЗОВАНИЕ:

Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт и Каспийский общественный Университет.



ОПЫТ РАБОТЫ:

1992−1994 годы — инспектор по учету налоговой инспекции Фурмановского района.

1994−1996 годы — ведущий, старший специалист Уральского филиала«Игилик-банк».

1996−1997 годы — бухгалтер, менеджер областного филиала Народного Сберегательного Банка Казахстана.

1997−1998 годы — инспектор таможенного поста«Сайхин» таможенного управления по Западно-Казахстанской области.

1999−2004 годы — инспектор, главный инспектор, старший инспектор, начальник отдела, заместителями начальников управления, департамента таможенного контроля по Западно-Казахстанской области.

2004−2007 годы — исполняющий обязанности начальника, начальник таможенного поста«Орал-центр таможенного оформления» департамента таможенного контроля по Западно-Казахстанской области.

2007−2009 годы — исполняющий обязанности начальника таможенного поста«Оскемен-центр таможенного оформления» департамента таможенного контроля по Восточно-Казахстанской области.

2009−2011 годы — начальник таможенного поста«Таскала» департамента таможенного контроля по Западно-Казахстанской области.

2011−2013 годы — руководитель отдела предпринимательства Уральска.

2013−2016 годы — аким Жанибекского района.

2016−2017 годы — аким Теректинского района.



С 1 июля 2017 года - аким города Уральск